Boa moet buitenlandse busjes in uitstootvrije zones controleren

DEN HAAG (ANP) - De automatische controles bij de uitstootvrije zones die sinds 1 januari in een reeks binnensteden gelden, werken niet bij buitenlandse voertuigen. Dat heeft staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) dinsdag gezegd in een debat. Boa's moeten voorlopig de handhaving bij de bedrijfswagens op zich nemen.

In zestien gemeenten gelden de zogeheten zero-emissiezones inmiddels. De meest vervuilende bedrijfswagens mogen daar de komende jaren niet meer in, totdat in 2030 alleen nog ondernemers welkom zijn met wagens die geen broeikasgassen uitstoten.

In principe controleren camera's de kentekens van voertuigen die de zones in rijden. Bij buitenlandse auto's kan dit nog niet, aldus de PVV-staatssecretaris. "Ik had dit liever anders gezien."