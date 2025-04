Trump in mei naar Saudi-Arabië, Qatar en VAE

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt volgende maand drie landen in het Midden-Oosten: Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De reis staat gepland van 13 tot 16 mei, aldus het Witte Huis.

Het was eigenlijk bedoeld als de eerste buitenlandse trip van Trump. Hij is echter bij de uitvaart zaterdag van paus Franciscus. De president vertrekt vrijdagochtend uit Washington en keert zaterdagavond terug uit Rome.

De buitenlandse reis naar Saudi-Arabië, Qatar en de VAE stond al langer op de agenda van Trump, maar een datum was nog niet genoemd. Trump had al vroeg verklaard dat zijn eerste buitenlandse reis hem naar Saudi-Arabië zou brengen. Normaal gesproken bezoeken Amerikaanse presidenten Londen na hun ambtsaanvaarding, zei hij begin maart. Maar hij had de Saudiërs verteld dat als zij bereid waren om een biljoen dollar in de VS te investeren, hij hen zou bezoeken.