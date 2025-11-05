Bob Vylan is Nederland dankbaar voor vrijspraak in zaak Paradiso

AMSTERDAM (ANP) - Bob Vylan is het Openbaar Ministerie dankbaar dat het de uitlatingen van het duo tijdens een optreden in Paradiso in september niet strafbaar achtte. Dat schrijft de Britse formatie woensdagavond op Instagram.

"De lobbygroepen in Nederland huilen vast tranen met tuiten, dat weet ik zeker", staat in het bijschrift van een filmpje op de Stories van Bob Vylan. Hierin verschijnt de tekst dat alle aanklachten tegen het koppel zijn vervallen. Tussendoor zegt de frontman dat het duo niet antisemitisch is, maar antizionistisch en antifascistisch. "Bedankt Nederland", schrijft de groep bij een volgende Story waarin de uitspraak van het OM in het Engels wordt gedeeld.

De zanger van Bob Vylan riep onder meer "dood, dood aan de IDF", refererend aan het Israëlische leger dat grootschalige aanvallen uitvoerde op de Gazastrook. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen sprake van groepsbelediging, aanzetten tot haat of discriminatie of opruiing. Het OM zei wel te begrijpen dat de uitingen als provocatief en grof konden worden ervaren.