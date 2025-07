Bob Vylan toch naar Paradiso met eigen show

AMSTERDAM (ANP) - De in opspraak geraakte band Bob Vylan geeft in september toch een optreden in Paradiso in Amsterdam. De groep zou oorspronkelijk op 12 september het voorprogramma verzorgen van Gogol Bordello, maar door logistieke problemen ging dat niet door. Bob Vylan speelt nu op 13 september een zelfstandige show in Paradiso.

"We zijn ons ervan bewust dat er discussie is ontstaan na hun optreden op Glastonbury, waarin zij zich fel uitlieten over het handelen van het Israëlische leger in Gaza", laat Paradiso in een statement weten. De frontman van de band kwam in opspraak omdat hij "dood, dood aan het Israëlische leger" riep. "Die woorden zijn niet de onze, maar we erkennen het recht op verontwaardiging over oorlog en massaal menselijk leed. Zulke thema's horen in onze ogen ook thuis in het publieke debat en op het podium", aldus de Amsterdamse concertzaal.

Paradiso werd vanwege het aanstaande optreden van Bob Vylan bedreigd. In de verklaring laat Paradiso weten er bewust voor te kiezen de band te programmeren. "Niet uit provocatie, maar vanuit onze overtuiging dat een vrije popcultuur ruimte moet bieden aan scherpe stemmen. Paradiso is geen plek waar kritiek wordt gesmoord, maar waar dialoog mogelijk blijft."

Bob Vylan speelt op 15 september ook in Doornroosje in Nijmegen en op 16 september in 013 Poppodium in Tilburg. Ook die podia delen een verklaring waarin ze hun keuze om Bob Vylan te programmeren uitleggen.