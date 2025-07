VluchtelingenWerk blij met uitspraak over asielverzoeken Jemen

DEN HAAG (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland zegt blij te zijn met de uitspraak van de Raad van State over de asielaanvragen van mensen uit Jemen. De hoogste bestuursrechter oordeelde woensdag dat demissionair minister David van Weel van Asiel beter moet uitleggen waarom niet alle vluchtelingen uit Jemen asiel krijgen.

Nu is het beleid dat Jemenieten alleen asiel krijgen als zij persoonlijk gevaar lopen. VluchtelingenWerk zegt zich echter "ernstige zorgen" te maken over het strengere beleid voor mensen die op de vlucht zijn. "Jemen is erg onveilig door de oorlog en kampt ook met een van de grootste humanitaire crises wereldwijd", aldus een woordvoerder. "We vinden dat Nederland niemand mag terugsturen, tenzij diegene zichzelf daar veilig kan redden." Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een sterk netwerk hebben en wonen in delen die relatief veiliger zijn.

Volgens Van Weel is er geen sprake van een uitzonderlijk onveilige situatie waarin alle asielzoekers zouden mogen blijven.