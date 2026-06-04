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Boeing van Lufthansa zakt door voorwiel op vliegveld Frankfurt

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 15:05
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FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Een Boeing 787 Dreamliner-vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is donderdag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven van Frankfurt. Er zaten tijdens het voorval geen passagiers in het vliegtuig.
Het defect aan het voorste landingsgestel ontstond toen het toestel geparkeerd stond bij de gate. Het vliegtuig is pas in februari 2026 in gebruik genomen en in 2025 gebouwd. Het landingsgestel is niet door Boeing zelf gebouwd, maar door Safran Landing Systems, een Frans bedrijf gespecialiseerd in vliegtuigonderdelen.
Eerder kampte Boeing al met kwaliteitsproblemen bij Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider stelde onder meer dat de rompen van de 787 Dreamliner niet juist in elkaar zijn gezet. In juni 2025 crashte een Boeing Dreamliner van Air India in India op weg naar Londen vlak na het opstijgen. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht.
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