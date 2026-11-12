Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boek Narcis van Judith Fanto wint NS Publieksprijs

Samenleving
door anp
anp121126181 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De roman Narcis van Judith Fanto heeft dit jaar de NS Publieksprijs gewonnen. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt in het programma EenVandaag. Fanto kreeg 34 procent van de ruim 131.000 uitgebrachte stemmen. Het was de eerste maal dat de schrijfster genomineerd was voor de prijs, die voor de 25e keer werd uitgereikt.
De NS Publieksprijs is de grootste lezersprijs van Nederland. De winnares krijgt een sculptuur en 7500 euro. Het boek gaat over zes vrienden die elkaar leren kennen in Wenen in 1916. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, als de nazi's Oostenrijk binnenvallen, worden zij gedwongen om naar elkaar toe kleur te bekennen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.

Regent het volgende week elke dag? Een kort open raam haalt dan meestal vocht uit huis, niet erin

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

Een gepensioneerde man leest aan de keukentafel een brief, met een rekenmachine en een kop koffie naast zich.

Pensioen van Vervoer, BPL of PGB? Vanaf januari komt er mogelijk tot 21,7 procent bij

Loading