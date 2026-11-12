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Kremlin noemt gesprekken met Amerikanen nuttig

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP) - Het Kremlin heeft het gesprek met de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff van eerder op donderdag nuttig genoemd. Volgens adviseur Joeri Oesjakov wil Rusland de gesprekken, ook met Oekraïne, voortzetten.
Kushner en Witkoff reisden naar Moskou voor een kort onderhoud met de Russische president Poetin, alvorens zij naar Dublin vlogen om daar te spreken met de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky.
In dat gesprek zou het Kremlin eens te meer hebben benadrukt dat Rusland pogingen om tot Europabrede veiligheidsgaranties voor Oekraïne en Rusland te komen, steunt. Ook herhaalde Moskou de aloude eis van Rusland dat de NAVO niet verder uitbreidt. Oekraïense toetreding tot dat defensieve militaire bondgenootschap is al jaren een rode lijn voor Rusland.
De VS zouden druk hebben gezet op Rusland om toenadering tot Europese (NAVO-)landen te zoeken, zo meldde nieuwssite Axios eerder deze week.
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