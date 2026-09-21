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Boekholt-O'Sullivan somt bouwplannen op: 'Meer, sneller, beter'

Samenleving
door Peter Janssen
maandag, 21 september 2026 om 7:30
bijgewerkt om maandag, 21 september 2026 om 7:44
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Meer, sneller en beter bouwen, dat belooft woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan met haar aanpak om de woningnood tegen te gaan. Ze somt daarbij vijftig acties op die grotendeels al bekend waren. De plannen zijn een uitkomst van de 'taskforce' met bewindspersonen die sinds het aantreden van het kabinet-Jetten heeft overlegd over woningbouw.
Deels gaat de D66-minister door met plannen die al onder vorige kabinetten in gang zijn gezet, zoals regels versimpelen en hospitaverhuur aanmoedigen. Maar ook plannen die collega-ministers hebben opgetuigd, komen in het document terug. De aangekondigde crisiswetgeving tegen krapte op het stroomnet staat er bijvoorbeeld tussen, net als de stikstofplannen van het kabinet.
Sommige plannen worden meerdere keren meegeteld. Zeker vijf punten draaien bijvoorbeeld om de grootschalige woningbouwlocaties, plekken waar met hulp van de landelijke overheid duizenden woningen moeten komen. Andere punten zijn eerder onderzoeken dan acties, of erg abstract, zoals "gebiedsontwikkeling meer integraal benaderen".
Samenwerking
Nieuwe stappen die Boekholt-O'Sullivan aankondigt, gaan veelal over samenwerking met andere overheden, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Zo moet samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties zwaarder gaan meewegen bij het uitdelen van een bepaalde subsidie. Ook wil het kabinet vaker middelen voor "bestuurlijke escalatie" gebruiken om knopen door te hakken bij meningsverschillen.
"Alle partijen in de keten zijn nu aan zet", zegt de minister in een voorwoord. "Het Rijk stapt in waar dat nodig is: financieel, met regie en door te vereenvoudigen."
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