Times: Heineken in gesprek over aankoop 300 pubs van Stonegate

Bierbrouwer Heineken staat op het punt 300 pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen. Dat meldt de Britse krant The Times. Stonegate kampt met een schuldenlast van 3 miljard pond (ongeveer 3,5 miljard euro) en wil 1000 van zijn beste pubs verkopen om de schuldenlast te verlichten.

Heineken zou 300 miljoen pond (350 miljoen euro) willen betalen om de 300 pubs te redden. De bierbrouwer exploiteert in Groot-Brittannië al ongeveer 2350 pubs onder de vlag van Star Pubs & Bars en brouwt er biermerken zoals Birra Moretti, Amstel en Cruzcampo.

Stonegate exploiteert ongeveer 4500 pubs in het hele land, maar probeert 1000 toplocaties te verkopen om kapitaal vrij te maken. De enorme schuldenlast die op de pubketen drukt, ontstond grotendeels toen het bedrijf in 2019 concurrent Enterprise Inns overnam voor 3 miljard pond. Hierdoor zat het horecabedrijf opgescheept met enorme leningen, vlak voordat de pandemie de Britse pubs dwong maandenlang de deuren te sluiten.