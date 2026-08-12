ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boeren demonstreren in Meppel en Ede

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 21:59
anp120826167 1
MEPPEL (ANP) - Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In onder meer Meppel verzamelde zich in de loop van de avond een groot aantal trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten daarna een toertocht en reden daarbij langs het gemeentehuis, zag een ANP-fotograaf. Het protest werd gehouden uit onvrede over onder andere het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente.
Ook in Ede in Gelderland vond een boerenprotest plaats. Volgens GelreNieuws trokken ongeveer honderd boeren met tractoren naar het gemeentehuis en was de actie even na 20.00 uur weer voorbij.
Boeren in heel het land voeren sinds eind vorige maand actie uit onvrede over de stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het Brabantse provinciehuis in Den Bosch. Er is dan een vergadering over het intrekken van de stikstofvergunningen van vijf pluimveehouders rond kwetsbare natuur. Ook dat provinciebesluit zorgt voor veel boosheid onder de boeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 06.03.37

Eclipsbril uitverkocht? Via deze gratis livestreams kijk je vanavond gewoon mee

helft heeft geen toegangscode voor smartphone1530592580

Waarom je de zonsverduistering beter niet met je smartphone filmt — zo snel beschadig je de sensor

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

169441255_m

Tropische nacht? Deze 5 fouten maakt bijna iedereen — en nummer 3 maakt je slaapkamer juist warmer

102597804_m

Hoeveel zin hebben ouderen in seks? (het antwoord zal je verbazen)

Loading