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Brazilië beveelt Discord te stoppen met livestreams na zelfmoord

Economie
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 22:02
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BRASILIA (ANP/AFP) - Een toezichthouder in Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams stop te zetten in het land. Aanleiding is een zelfmoordzaak waarbij een 13-jarig meisje tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen en uiteindelijk zelfmoord te plegen. Volgens datawaakhond ANPD heeft het internetbedrijf te weinig gedaan om kinderen en jongeren te beschermen.
"Livestreams zijn herhaaldelijk gebruikt om geweld, intimidatie en het aanzetten tot zelfverwonding en zelfmoord te faciliteren", stelde de ANPD. De toezichthouder spreekt van "stevig bewijs dat het bedrijf heeft nagelaten om redelijke maatregelen te nemen". Discord heeft drie dagen de tijd gekregen om de livestreams op te schorten.
De Braziliaanse politie meldde in verband met de zelfmoord vijf tieners te hebben gearresteerd en een ander meisje te hebben gered toen ze op het punt stond zichzelf te doden.
Discord is teleurgesteld en onderzoekt het bevel van de ANPD zorgvuldig, laat het bedrijf weten aan persbureau AFP.
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