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Boeren mogen door droogte langer mest uitrijden op grasland

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 17:02
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DEN HAAG (ANP) - Boeren mogen door de aanhoudende droogte deze zomer twee weken langer mest uitrijden op grasland. Normaal mag dat tot eind augustus, maar landbouwminister Jaimi van Essen heeft dit verlengd tot 15 september.
Door de droogte hebben boeren weinig goed gras kunnen maaien de afgelopen maanden. Daardoor is er ook weinig hooi op voorraad voor koeien. Om de boeren een kans te geven zoveel mogelijk gras te kunnen maaien in september, mag er langer mest worden uitgereden, schrijft de D66-minister in een brief aan de Tweede Kamer.
Mest kan het gras helpen groeien, maar op droog en verdord grasland brengt het meer schade aan dan dat het helpt bij de groei van gras.
BBB-Kamerlid Caroline van der Plas had Van Essen gevraagd om de termijn op te schuiven. "Hoop dat de verlenging van de mestuitrijperiode enig soelaas brengt voor boeren en bodem", schrijft ze op X.
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