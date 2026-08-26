OM eist werkstraffen tegen klimaatactivisten voor snelwegblokkade

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag werkstraffen van 120 uur geëist tegen zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion voor het versperren van de snelweg A12 op 25 april in Utrecht. Daarnaast eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand.

De verdachten uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein staan bij de politierechter in de rechtbank in Utrecht terecht voor het op twee plekken veroorzaken van een opstopping, zodat de hoofdrijbaan geblokkeerd kon worden.

Op beelden in de rechtszaal Utrecht was te zien dat drie auto's dwars op de hoofdrijbaan stopten en drie op een afrit vanaf de A2, zodat activisten in de berm de snelweg konden betreden. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden.

Langzaam

"We slaapwandelen recht op een ravijn af. We zullen onze levens drastisch moeten veranderen", zei een 45-jarige man uit Utrecht over zijn motivatie om te gaan demonstreren tegen de subsidies voor de fossiele industrie. Hij erkende dat een snelwegblokkade leidt tot overlast en risicovol is. "We zoeken de grenzen op, maar nemen alle voorzorgsmaatregelen om onze actie veilig te laten verlopen", zei hij. "Ik zie klimaatramp na klimaatramp voorbijkomen", zei een 40-jarige verdachte uit Utrecht. "Het is nu mijn plicht in opstand te komen."

Ze benadrukten dat de hulpdiensten niet werden gehinderd en door konden rijden. En dat ze het verkeer op een langzame, gecontroleerde en veilige wijze tot stilstand brachten.

Rijkswaterstaat claimt in de strafzaak een schadevergoeding van bijna 35.000 euro. De verdachten zaten drie dagen en twee nachten vast in voorarrest en raakten ruim twee maanden hun rijbewijs kwijt.