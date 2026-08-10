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Boeren voeren actie in noordwesten Friesland

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 21:24
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SEXBIERUM (ANP) - Boeren houden maandagavond in het Friese Sexbierum een protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren hebben zich met meer dan honderd trekkers verzameld op een weiland langs de A31.
Een van de organisatoren laat weten dat de trekkers later op de avond de weg op gaan. Waar ze precies heen gaan rijden, is niet bekend. Een deel van de boeren heeft de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen.
In het oosten van het land zijn maandagavond ook boerenprotesten. Zo overhandigden boeren in het Overijsselse Ommen een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders.
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