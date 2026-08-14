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Boerenprotest Zeeland voorbij, actievoerders op weg naar huis

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 17:21
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ZIERIKZEE (ANP) - Het boerenprotest op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland is voorbij. De N59 tussen Zierikzee en Burgh-Haamstede is weer vrij van tractoren, transportwagens en andere voertuigen die in een stoet naar Burgh-Haamstede reden.
Bij de rotonde in Burgh-Haamstede keerden de meesten terug naar Zierikzee. Een aantal keerde terug naar de parkeerplaats waar de protesttocht begonnen was. Inmiddels zijn de meeste boeren vanaf die plek weer naar huis gegaan.
Eerder vrijdagmiddag trokken honderden trekkers door Zeeland.
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