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Jetten: we moeten na droge zomer onze lessen trekken over water

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 17:30
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ZOETERWOUDE (ANP) - Als de droge zomer voorbij is, moeten overheden en ondernemers lessen trekken uit hoe ze om moeten gaan met waterschaarste. Dat zegt premier Rob Jetten (D66) nadat hij op werkbezoek was geweest bij een dijkinspectie in Zoeterwoude.
De aanpak van de landelijke verdeling van water wordt elk jaar tegen het licht gehouden. "Dit jaar zijn er wel extra lessen te leren," verwacht de premier. Wat dat dan is, weet hij nog niet. "Dat hangt ook af van hoe lang dit nog allemaal duurt."
In de verdeling van water staat de veiligheid van dijken bovenaan. Dat lieten medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland vrijdagmiddag aan de premier zien. Als de dijk te veel uitdroogt, is die niet meer in staat om het water tegen te houden en zal de achterliggende polder onder water lopen. Met een boor is te zien dat de bovenste tientallen centimeters kurkdroog zijn.
Toch is bestuurder Henk Hazenoot van het waterschap niet zenuwachtig, vertelde hij aan de premier. "We zijn al drie maanden bezig in deze crisissituatie, we weten wat we doen."
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