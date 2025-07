Boete voor bedrijf om fataal ongeval op ponton in Calandkanaal

ROTTERDAM (ANP) - Een Rotterdams op- en overslagbedrijf heeft een boete gekregen van 50.000 euro voor een ongeluk waarbij in november 2022 een werknemer om het leven kwam. De 47-jarige man werd tijdens zijn werk op een ponton in het Calandkanaal in de Europoort geraakt door een kabel die knapte. De man raakte zwaargewond en overleed dezelfde dag in het ziekenhuis.

Volgens het Openbaar Ministerie waren de werknemers niet voldoende geïnformeerd over de risico's van het werk op het ponton, dat met stalen kabels vastzat aan een zeeschip en een duwbak. "Dit maakt dat het bedrijf tekort is geschoten in de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving en deugdelijke arbeidsmiddelen", aldus het OM. Daarmee is de wet overtreden. Op het ponton stond een drijvende kraan waarmee kolen werden overgeladen van een zeeschip naar een duwbak.

Het bedrijf heeft na het ongeval verbeteringen doorgevoerd op het gebied van veiligheid.