Meer doden door hitte en bosbranden in Frankrijk en Spanje

De extreme hitte in Europa heeft aan nog eens zeker vier mensen het leven gekost. In Frankrijk overleden twee personen door de warmte en in Spanje kwamen twee personen om bij een bosbrand die vermoedelijk kon ontstaan door de hoge temperaturen en de droogte. Op veel plekken in Frankrijk en Spanje schommelt de temperatuur al dagen rond de 40 graden.

De autoriteiten in de Noord-Spaanse regio Catalonië hebben 14.000 mensen opgedragen om binnen te blijven door twee bosbranden die gelijktijdig uitbraken. De precieze oorzaak is nog onduidelijk, maar de brandweer zegt dat de weersomstandigheden in elk geval een rol speelden bij de snelle verspreiding van het vuur. Premier Pedro Sánchez heeft op X zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de twee personen die omkwamen bij de branden.

De Franse minister van Ecologie Agnès Pannier-Runacher stelt dat er al driehonderd mensen zijn behandeld voor "hitte-gerelateerde ziektes". Twee van hen hebben het niet overleefd.