HILVERSUM (ANP) - Bohemian Rhapsody van Queen staat ook dit jaar weer bovenaan de NPO Radio 2 Top 2000. Het is de 21e keer dat de eindejaarslijst wordt afgesloten met het nummer van de Britse band. De top 10 van de 26e editie van de hitlijst werd vrijdag onthuld in Beeld & Geluid in Hilversum. Fix You van Coldplay staat op nummer twee en plek drie wordt bezet door Eagles met Hotel California.