Chemicaliëndistributeur IMCD koploper in licht lagere AEX

AMSTERDAM (ANP) - IMCD was vrijdag koploper in een licht lager gesloten AEX-index op de beurs in Amsterdam, dankzij een koopadvies voor de chemicaliëndistributeur van zakenbank Kepler Cheuvreux. Het aandeel IMCD werd 3,7 procent hoger gezet. De aandacht van beleggers ging verder vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport. De banengroei in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De banengroei in 's werelds grootste economie viel in november iets sterker uit dan verwacht. De Amerikaanse centrale bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. Een tegenvallende banengroei zou de Fed daarbij meer ruimte geven om de rente verder te verlagen om de economie te ondersteunen. De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert volgende week over de rente en verlaagt naar verwachting opnieuw de leenkosten in het eurogebied.

De AEX eindigde 0,3 procent lager op 891,67 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 881,77 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,1 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in oktober. Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is het risico op een recessie in de grootste Europese economie daarmee toegenomen. Londen verloor 0,5 procent.