Trump verhoogt importheffingen Zuid-Korea naar 25 procent

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verhoogt de importheffingen op goederen uit Zuid-Korea, waaronder auto's, hout en farmaceutische producten. De tarieven gaan van 15 naar 25 procent, zo maakte Trump maandag bekend.

Volgens Trump leeft het Zuid-Koreaanse parlement een eerder gesloten handelsakkoord met de Verenigde Staten niet na. Op Truth Social schreef hij dat Zuid-Koreaanse parlementsleden dan wel het recht hebben om het akkoord niet te implementeren, maar dat dit voor Washington aanleiding is om de invoerheffingen te verhogen.