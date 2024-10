Boliviaanse oud-president Morales meldt moordaanslag op hemzelf

LA PAZ (ANP/AFP/RTR) - Volgens de Boliviaanse voormalige president Evo Morales (2006-2019) is zijn auto zondag onder vuur genomen in Cochabamba, een stad in het midden van het land. Zijn chauffeur zou daarbij verwondingen hebben opgelopen.

"De auto waarmee ik ben aangekomen is door veertien kogels geraakt", zei Morales tegen radiostation Kawsachun Coca. "Het waren gemaskerde mannen die schoten. Het was gepland, met de bedoeling Evo te doden."

De Boliviaanse regering ontkent betrokkenheid bij de vermeende aanval en zegt deze te onderzoeken.

Juridische procedures

De situatie in Bolivia is gespannen. Aanhangers van Morales blokkeren al twee weken autowegen. Zij protesteren tegen de juridische procedures die worden gevoerd tegen Morales, die georkestreerd zouden zijn door de regering van Morales' politieke rivaal Luis Arce.

Tegen Morales loopt onder meer een onderzoek naar "verkrachting, mensenhandel en smokkel" om een relatie die hij zou hebben gehad met een 15-jarig meisje, met wie hij in 2016 een dochter kreeg. Zijn advocaten zeggen dat de zaak in 2020 is geseponeerd. Morales doet de beschuldigingen af als "leugens".

Dit weekend benoemde president Arce nieuwe militaire leiders om de orde in het land te herstellen. In juni mislukte een coup van hoge militairen. De coupplegers hadden met onder meer pantserwagens het plein voor het nationaal paleis in La Paz bezet en toegangsdeuren open geramd.