Politie wist wel van MediaMarkt-actie, wijkagenten zagen plan

ROTTERDAM (ANP) - De politie wist wel van het plan van de MediaMarkt in Rotterdam om, ter viering van het 25-jarig jubileum, in de nacht van zaterdag op zondag de deuren te openen en kortingen aan te bieden. Een woordvoerder zei eerder dat de politie er niks van had gehoord en dat ze hadden kunnen zeggen dat een nachtopening bij het Binnenwegplein "geen goed idee was".

De MediaMarkt heeft eerder deze week met twee wijkagenten het veiligheidsplan doorgesproken. Hiermee geconfronteerd zegt de woordvoerder van de politie nu dat blijkbaar toen is besloten dat de voorgenomen veiligheidsmaatregelen, zo waren er beveiligers, voldoende waren.

De viering van de MediaMarkt ging uiteindelijk niet door, omdat een groep mensen vernielingen aanrichtte aan de ramen van het pand. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie moest het plein rond 00.30 uur leeghalen, de deuren van de MediaMarkt zijn nooit opengegaan.

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten vindt het "onacceptabel" dat een aantal mensen vernielingen heeft aangericht bij de MediaMarkt. Ook meldt Schouten dat mensen die al lang in de rij stonden voor de winkel "de dupe" zijn geworden van de situatie. Het is volgens haar nu zaak om in kaart te brengen hoe het incident heeft kunnen gebeuren.