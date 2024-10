Ski-icoon Hirscher zegt 'wow!' na goed debuut voor Nederland

SÖLDEN (ANP/AFP) - Skiër Marcel Hirscher liet in Sölden zien dat hij bij zijn comeback na vijf jaar afwezigheid gewoon meekan met de wereldtop. De 35-jarige Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, eindigde bij zijn debuut voor Nederland als 23e op de reuzenslalom om de wereldbeker. Hij begon voorzichtig met de 28e plaats in de eerste manche, maar maakte indruk met de derde plaats in de tweede manche.

"Dit was een van de meest emotionele dagen in mijn leven. Het was geweldig dat het zo goed ging", zei Hirscher na afloop. "De progressie in de tweede manche was fantastisch. Het voelde alsof er weinig aan mankeerde. Wow! Ik vraag me echt af waar dat vandaan kwam", zei de man die tussen 2010 en 2019 acht keer de algemene wereldbeker veroverde en 67 wereldbekerwedstrijden won.

"Het is heerlijk om te skiën zonder druk en verplichtingen. Vroeger voelde ik me min of meer verplicht om ten minste bij de eerste twee te eindigen, nu vond ik het al geweldig dat ik me kwalificeerde voor de tweede run", aldus de skiër, die in zijn carrière ook twee olympische titels en zeven wereldtitels veroverde.