Franse militair kwam om het leven door Iraanse drone

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse militair die om het leven kwam in Iraaks-Koerdistan, werd gedood door een Iraanse Shahed-drone, meldt kolonel François-Xavier de la Chesnais. Bij de aanval donderdagavond raakten meerdere andere Franse militairen gewond.

Het is de eerste Franse militair die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten is omgekomen. President Emmanuel Macron kondigde zijn dood in de nacht van donderdag op vrijdag aan op X. Hij noemde de aanval onacceptabel. "De oorlog in Iran kan dergelijke aanvallen niet rechtvaardigen."

De militairen waren in de Erbil-regio voor een antiterrorismetraining met Iraakse collega's.