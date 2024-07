Bolsonaro streek 1,1 miljoen euro op met verduisterde juwelen

BRASÍLIA (ANP/AFP) - De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich tijdens zijn ambtstermijn illegaal verrijkt door voor 1,2 miljoen dollar (ongeveer 1,1 miljoen euro) juwelen en andere luxegoederen die hij van regeringsleiders als geschenk had gekregen te verkopen. Dat staat in een politierapport dat maandag openbaar is gemaakt.

Volgens rechercheurs hadden Bolsonaro en een tiental andere verdachten de intentie om de verduisterde juwelen in het buitenland te verkopen "met de bedoeling om de toenmalige president op illegale wijze te verrijken". De opbrengsten van de verkoop werden aan Bolsonaro betaald "zonder gebruik van het formele banksysteem".

Het Openbaar Ministerie heeft nu van het Hooggerechtshof 15 dagen gekregen om te beslissen of het een formele aanklacht tegen Bolsonaro formuleert. Hijzelf houdt vol onschuldig te zijn.

Tegen de oud-president lopen ook onderzoeken naar het vervalsen van coronavaccinatiebewijzen en naar betrokkenheid bij het plannen van een coup in januari 2023. Duizenden aanhangers van de voormalige president bestormden toen overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasília, om zijn net aangetreden opvolger Luiz Inácio Lula da Silva af te zetten.