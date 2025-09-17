ECONOMIE
Zuid-Holland stelt debat over windturbines in Groene Hart uit

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 15:30
anp170925137 1
DEN HAAG (ANP) - De Zuid-Hollandse politiek heeft een debat over de mogelijke komst van tientallen windturbines in het Groene Hart uitgesteld. De Provinciale Staten zouden woensdag het onderzoek bespreken dat het college heeft laten doen naar geschikte locaties voor windturbines. Het onderwerp is echter opnieuw doorgeschoven, omdat een meerderheid van de Staten onder meer wil wachten op een juridische beoordeling van de gevolgde procedure.
Met verkiezingen in aantocht lijkt een deel van de Zuid-Hollandse politiek geen haast te willen maken met een gevoelig onderwerp als windenergie. Tot onvrede van andere partijen.
"Wat draagt dit bij aan het halen van de energiedoelstellingen?", vroeg Statenlid Tessa Beeloo van Volt. "We zijn nu alleen maar aan het vertragen." Ward Meijroos van coalitiepartij BBB bestreed dat. "Er is enorm veel onrust, we hebben ontzettend veel insprekers op dit onderwerp. We kunnen dit er niet zomaar even doorheen jassen omdat de doelstellingen gehaald moeten worden."
