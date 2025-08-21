ECONOMIE
Bolsonaro wilde asiel aanvragen in Argentinië, zegt politie

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 6:20
anp210825051 1
BRASILIA (ANP/AFP/DPA) - De Braziliaanse politie wil dat oud-president Jair Bolsonaro en zijn zoon Eduardo worden aangeklaagd voor belemmering van de rechtsgang in de zaak over de vermeende couppoging. Dat staat in een woensdag vrijgegeven rapport. Ook onthult de politie dat Bolsonaro vorig jaar asiel in Argentinië wilde aanvragen.
Onderzoekers vonden op Bolsonaro's telefoon een conceptverzoek van 33 pagina's, gedateerd enkele dagen nadat het onderzoek in februari 2024 begon. Het stuk is gericht aan de Argentijnse president Javier Milei en stelt dat Bolsonaro slachtoffer is van "politieke vervolging". Het is onduidelijk of het document ooit is verzonden.
Volgens de politie wijzen spraakopnames en chatberichten op pogingen om het proces te beïnvloeden. Aangeraden wordt Bolsonaro en zijn in de VS verblijvende zoon hiervoor te vervolgen. Samen kunnen de voorgestelde aanklachten tot maximaal twaalf jaar gevangenisstraf opleveren. Het Openbaar Ministerie beslist of het tot vervolging komt.
