Hamas: Israëlische aanval op Gaza-Stad ondermijnt vredespogingen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas heeft woensdag scherp uitgehaald naar Israël om het aangekondigde militaire offensief tegen Gaza-Stad. Volgens de Palestijnse groepering toont het plan "een flagrante minachting" voor de pogingen van internationale bemiddelaars om een staakt-het-vuren en een akkoord over de vrijlating van gijzelaars te bereiken.

Israël kondigde eerder op woensdag de start van een aanval om Gaza-Stad in te nemen, waar bijna een miljoen inwoners en ontheemden verblijven. In een verklaring stelt Hamas dat dit besluit van "het terroristische bezettingsleger" de onderhandelingen ondermijnt die sinds weken onder leiding van onder meer Egypte, Qatar en de Verenigde Staten gaande zijn.

De strijd tussen Israël en Hamas duurt inmiddels bijna twee jaar.