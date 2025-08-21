ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas: Israëlische aanval op Gaza-Stad ondermijnt vredespogingen

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 6:19
anp210825050 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas heeft woensdag scherp uitgehaald naar Israël om het aangekondigde militaire offensief tegen Gaza-Stad. Volgens de Palestijnse groepering toont het plan "een flagrante minachting" voor de pogingen van internationale bemiddelaars om een staakt-het-vuren en een akkoord over de vrijlating van gijzelaars te bereiken.
Israël kondigde eerder op woensdag de start van een aanval om Gaza-Stad in te nemen, waar bijna een miljoen inwoners en ontheemden verblijven. In een verklaring stelt Hamas dat dit besluit van "het terroristische bezettingsleger" de onderhandelingen ondermijnt die sinds weken onder leiding van onder meer Egypte, Qatar en de Verenigde Staten gaande zijn.
De strijd tussen Israël en Hamas duurt inmiddels bijna twee jaar.
Vorig artikel

Nederlandse bedrijven trekken zich nog niet massaal terug uit VS

Volgend artikel

Bolsonaro wilde asiel aanvragen in Argentinië, zegt politie

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?