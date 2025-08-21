ECONOMIE
Dit voedsel zorgt ervoor dat je urine vreemd ruikt — en waarom

gezondheid
door Ans Vink
donderdag, 21 augustus 2025 om 6:24
shutterstock_2592444413
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: na het eten van bepaalde voedingsmiddelen ruikt je urine ineens een stuk sterker of zelfs onaangenaam. Maar waardoor komt dat eigenlijk? En welke producten zijn berucht om hun ‘stinkende’ effect?

Zwavelhoudende boosdoeners

  • asperges, broccoli, noten en meer: De bekendste oorzaak van riekende urine is asperge. Maar ook broccoli, noten, eierdooiers, ui en knoflook kunnen de geur van je urine flink beïnvloeden. Dit komt doordat deze producten zwavelhoudende stoffen bevatten, zoals choline en asparaguszuur. Tijdens de spijsvertering worden deze stoffen in het lichaam omgezet in afbraakproducten die een opvallende geur veroorzaken.
  • Broccoli, kool en andere kruisbloemigen (bloemkool, boerenkool, broccoli, Chinese kool, koolrabi, paksoi, radijs, spruitjes, waterkers en wittekool) bevatten vergelijkbare verbindingen en zorgen – weliswaar minder sterk – soms ook voor een markante geur na het toiletbezoek.

Popcorn, bloed of gewoon muf?

Niet alle geurveranderingen zijn even sterk of onaangenaam. Na het eten van rijst, mais of spinazie kan je urine zelfs naar popcorn of (vreemd genoeg) bloed ruiken. De stof pyrroline is hier de vermoedelijke veroorzaker van een lichte, maar aparte geur.

Geur voorkomen? Deze tips helpen

  • Bessen en rood fruit: Opvallend genoeg kunnen bessen (vooral aardbeien, bramen, bosbessen en kersen) de zwavelafbraak in het lichaam deels neutraliseren door hun hoge gehalte aan anthocyanen. Met een bessenmix als dessert kun je dus de ‘aspergegeur’ wat verminderen.
  • Drink genoeg water: Een scherpe geur ontstaat sneller als je urine geconcentreerd is. Voldoende drinken helpt om geuren te verdunnen.

Wanneer naar de huisarts?

Ruikt je urine plotseling anders dan normaal en is er geen duidelijke verklaring (zoals eten, medicatie of uitdroging)? Of komen er andere klachten bij, zoals pijn? Laat het dan controleren door een arts; hardnekkig stinkende urine kan – zeldzaam – ook wijzen op infecties of andere medische oorzaken.

