Bommeldingen in buitenland tegen verkiezingen Moldavië

CHISINAU (ANP) - Moldaviërs die in het buitenland willen stemmen voor de verkiezingen in Moldavië, hebben op meerdere plaatsen te maken met bommeldingen. Zo waren er (valse) bommeldingen in Italië, Roemenië, de Verenigde Staten, Spanje en België, melden media in het Moldavische buurland Roemenië, zoals TVRinfo.

Volgens het buitenlandministerie van Moldavië, tot 1991 onderdeel van de Sovjet-Unie, zitten de Russen erachter. De bommeldingen maken deel uit van de aanval van Rusland op het verkiezingsproces in Moldavië, aldus een verklaring. Het ministerie benadrukt dat de overheid zich op dit scenario heeft voorbereid en dat wordt samengewerkt met andere landen om te voorkomen dat het verkiezingsproces eronder lijdt.

In ieder geval bij het stembureau in Rome werden mensen geëvacueerd. In Italië zijn de meeste stembureaus buiten Moldavië door het grote aantal Moldaviërs daar.

De parlementsverkiezingen in Moldavië zijn een strijd tussen pro-Europese krachten, zoals president Maia Sandu, en groepen die liever aansluiting zoeken bij Moskou of neutraal willen blijven.