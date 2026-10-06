Bommenwerpers VS van Fairford gehaald om dreiging Iraanse drones

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben hun langeafstandsbommenwerpers van de Britse militaire basis Fairford gehaald vanwege zorgen over een mogelijke aanval met Iraanse drones. Dat meldden diverse Amerikaanse media waaronder Axios en The Wall Street Journal. De Amerikaanse president Donald Trump sprak ook van een dreiging, meldt de BBC.

Er bestonden ernstige zorgen over een mogelijke complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, zo berichtte The Wall Street Journal op gezag van Amerikaanse en Europese functionarissen die op de hoogte zijn van de kwestie. De geplande aanval zou onderdeel zijn geweest van een breder Iraans complot dat erop gericht was om op de basis vliegtuigen en personeel te raken, waaronder Amerikaanse piloten.

De nieuwssite Axios meldde op basis van Amerikaanse functionarissen dat inlichtingen over een mogelijke aanval met Iraanse drones aanleiding vormden om in het weekend ongeveer twaalf B-1-bommenwerpers te verplaatsen.

Dreiging

President Trump heeft bevestigd dat sprake was van een specifieke dreiging. "Ja, dat kunnen we volgens mij wel zeggen. Ze zijn niet per ongeluk weggevlogen", aldus Trump volgens de BBC. "Er waren wat dreigingen. En in plaats van de vijand in de verleiding te brengen, zullen we de vijand gevangennemen en de vijand verslaan. Maar waarom zouden we ze daar laten staan? Dus we hebben ze een beetje verplaatst. Niet zo ver." De president zei ook te weten wie er achter zit, maar gaf geen details.

Het Amerikaanse leger had de langeafstandsbommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd om meer flexibiliteit te hebben in de oorlog tegen Iran.