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ANWB en Consumentenbond: ernstige gebreken bij twee autostoeltjes

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij twee autostoeltjes: de Britax Römer Baby-Safe Pro met Vario Base 5Z en de Axkid Minikid Core. De gebreken kwamen volgens de organisaties naar voren tijdens de nieuwste autostoeltjestest.
Bij de Britax Römer Baby-Safe Pro ging volgens de Consumentenbond en ANWB tijdens de frontale botsproef de gordelsluiting open. "Dit gebeurde toen het stoeltje achterwaarts gericht, in de ligstand en op de Vario Base 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden. Hierdoor neemt het risico op ernstig letsel sterk toe. Dit probleem deed zich niet voor met het stoeltje in de rechte stand op de Vario Base 5Z. Ook bij bevestiging met de autogordel, dus zonder Isofixbase, trad het gebrek niet op."
Bij de Axkid Minikid Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Zowel de ANWB als de Consumentenbond adviseert de Axkid Minikid Core niet meer te gebruiken. Axkid heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart.
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