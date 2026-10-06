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Afpers-naaktfoto's van honderden vrouwen te koop op dark web

Tech, AI, auto
door Redactie
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De naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web, het verborgen deel van het internet. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en socialemediaprofielen, waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst.
Het gaat om 190 slachtoffers uit Nederland en 28 uit België. Sommige beelden zijn meer dan tien jaar oud, andere zijn recent gemaakt. In totaal worden op de website 'afperspakketten' van meer dan 10.000 vrouwen wereldwijd aangeboden.
Op de website staan meer dan 850.000 beelden van slachtoffers. Per land krijg je een lijst met namen van vrouwen en hoeveel beelden er van hen beschikbaar zijn. Elk slachtoffer heeft zijn eigen profielpagina met daarop hun naam, woonadres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Ook alle socialemediaprofielen staan erbij vermeld, zoals Instagram en LinkedIn.

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