Bonaire vraagt 'snelle hulp' van Nederland om stijgende prijzen

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 5:22
KRALENDIJK (ANP) - Het Bestuurscollege (BC) van Bonaire vraagt de Nederlandse regering om snel in te grijpen. Door onrust in het Midden-Oosten en problemen in de scheepvaart worden vrachtkosten steeds hoger. Daardoor dreigen boodschappen en brandstof op Bonaire veel te duur te worden en wordt het voor veel inwoners steeds moeilijker om rond te komen, aldus de overheid van de bijzondere gemeente in het Caribisch gebied.
Bonaire is bijna helemaal afhankelijk van producten uit het buitenland. Als transport duurder wordt, stijgen ook de prijzen op het eiland, zo stelt het BC. Dat waarschuwt dat dit grote gevolgen kan hebben voor de koopkracht van inwoners en voor de economie van Bonaire.
Nederland zou de accijns op benzine moeten verlagen. Het Bestuurscollege vindt ook dat de overheid niet mag verdienen aan een crisis die inwoners hard raakt en wil dat er geen belasting meer wordt geheven over de hogere vrachtkosten. Het roept Den Haag op om snel te handelen, bijvoorbeeld via een spoedmaatregel of een ander besluit. "Zonder snelle actie zullen armoede en financiële problemen op het eiland verder toenemen", vreest het BC.
