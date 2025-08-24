Bondgenoten Oekraïne staan stil bij Onafhankelijkheidsdag

BRUSSEL (ANP) - Westerse leiders staan zondag stil bij de Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Ze grijpen dat aan om hun steun voor het Oost-Europese land in de strijd tegen Rusland nog eens te benadrukken.

"Wij blijven Oekraïne steunen. Niet alleen op deze Onafhankelijkheidsdag, maar alle dagen. Nu, en in de toekomst", schreef de Nederlandse premier Dick Schoof op X. Hij sloot het bericht af met de Oekraïense nationale saluut "Slava Ukraini", wat glorie aan Oekraïne betekent.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz schreef op X dat de Oekraïners zich met grote moed verdedigen tegen de Russische aanvallen. "Nu het land zijn Onafhankelijkheidsdag viert, staan we pal achter hen - vandaag en in de toekomst."

"De steun van Canada voor Oekraïne is onwankelbaar en we staan aan jullie zijde bij elke stap die jullie zetten", zei de Canadese premier Mark Carney in een videoboodschap. Hij brengt zondag een bezoek aan Kyiv.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie deelde op X een foto van de Oekraïense vlag. "We staan achter jullie, zo lang als nodig is. Want een vrij Oekraïne betekent een vrij Europa. Gelukkige Onafhankelijkheidsdag, Oekraïne!"

Oekraïne riep de onafhankelijkheid uit in augustus 1991. Het land maakte zich toen los van de Sovjet-Unie.