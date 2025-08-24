Vrouw zwaargewond door aanrijding in Nieuwveen, BMW rijdt door

NIEUWVEEN (ANP) - Door een aanrijding in Nieuwveen (Zuid-Holland) is in de nacht van zaterdag op zondag een 19-jarige fietsster uit het naburige Nieuwkoop zwaargewond geraakt. De bestuurder van de betrokken auto, een goudkleurige BMW, is na het ongeluk doorgereden. Zondagochtend heeft de politie een 22-jarige man uit Hoofddorp aangehouden.

Het slachtoffer fietste rond 02.30 uur met een groepje vrienden op de Oude Nieuwveenseweg toen ze werd aangereden. De bestuurder reed door in de richting van de Geerweg en liet de vrouw zwaargewond achter. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de vrouw met spoed naar het ziekenhuis.

De politie doet verder onderzoek.