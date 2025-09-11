Bondsdag heft immuniteit op van omstreden AfD-parlementariër

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse Bondsdag heeft de parlementaire onschendbaarheid van parlementslid Maximilian Krah opgeheven. Tegen de 48-jarige volksvertegenwoordiger van de partij Alternative für Deutschland (AfD) loopt sinds mei een onderzoek bij justitie naar aanleiding van verdenkingen van corruptie en witwassen.

De onderzoekers kunnen weinig uitrichten tegen iemand met parlementaire onschendbaarheid. Nu kan er bijvoorbeeld wel huiszoeking bij hem plaatsvinden. Het onderzoek betreft de tijd dat Krah lid van het Europees Parlement was in de jaren 2019-2025. Een medewerker van hem werd afgelopen jaar aangehouden op verdenking van spionage voor China. Krah zegt onschuldig te zijn.