Poolse Europarlementariërs danken Nederlandse piloten

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 11:49
anp110925105 1
STRAATSBURG (ANP) - Poolse Europarlementariërs van de centrumrechtse EVP en liberale Renew hebben Nederlandse en Poolse F-35-piloten bedankt voor het neerhalen van Russische drones. Samen met Poolse sociaaldemocraten, Groenen en Linksen zien ze de drones als provocatie van de Russische president Poetin, die wil kijken hoever hij kan gaan.
"Hij test ons en valt ons aan. Europa's antwoord moet ferm zijn, we moeten eensgezind te werk gaan", zei de Poolse Europarlementariër Andrzej Halicki (EVP). EVP, de sociaaldemocraten en Renew riepen op tot snel meer Russische sancties.
Uiterst rechtse partijen Patriotten voor Europa en de conservatieven vinden dat Europa de escalatie vooral aan zichzelf te wijten heeft. Voor de conservatieven is het lastig om ineens Europese solidariteit te voelen, terwijl landen als Duitsland "al die tijd Russisch gas hebben gekocht".
Sociaaldemocraat Krzysztof Śmiszek zei dat deze partijen zich te veel opstellen als agenten van Poetin. "Wees geen idioten", zei hij.
