Letland sluit luchtruim langs Russische grens na drones in Polen

RIGA (ANP) - Na Polen sluit ook Letland deels zijn luchtruim langs de grens met Rusland en Belarus. De Letse krijgsmacht drong daarop aan nadat Russische drones in de nacht van dinsdag op woensdag Polen waren binnengevlogen.

De maatregelen gaan donderdag in en duren minstens een week, zegt premier Evika Silina in een videoverklaring op X. Meerdere NAVO-landen in het oosten denken over soortgelijke maatregelen om het vliegverkeer te beschermen en het neerhalen van eventuele indringers te vergemakkelijken.

De sluiting is volgens Silina onderdeel van de militaire oefening waaraan Letland en enkele NAVO-bondgenoten donderdag zijn begonnen. Deze oefening is een antwoord op een periodieke oefening van Rusland en Belarus. Die 'Zapad'-oefening is wel fors afgeschaald doordat Rusland de handen vol heeft aan de oorlog in Oekraïne, maar boezemt Oost-Europese NAVO-landen toch veel angst in. Het hoofdprogramma van Zapad begint vrijdag.

Letland heeft een grens van 284 kilometer met Rusland en 173 met Belarus.