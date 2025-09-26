Bondsdagslid: luchthavens niet zonder meer beschermd tegen drones

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland moet zich niet zonder meer veilig wanen wat betreft zijn luchthavens. Dat zei Marc Henrichmann, de voorzitter van de Bondsdagcommissie die toeziet op de veiligheidsdiensten, donderdag in Duitse media. "We moeten weerbaarder worden en sneller kunnen reageren", zei hij, verwijzend naar de recente drone-incidenten in onder andere Denemarken. Daar werden woensdag uit voorzorg de vliegvelden van Aalborg en Billund gesloten toen onbekende drones waren gezien.

Henrichmann voegde eraan toe dat Duitsland "een inhaalslag" heeft te maken wat betreft het beschermen van zijn kritieke infrastructuur tegen droneaanvallen. Een woordvoerder van luchtvaartkoepel BDL zegt desgevraagd tegen de Berliner Morgenpost dat problemen op luchthavens zich opstapelen wanneer meerdere luchthavens tegelijk worden aangevallen. Tegelijkertijd, stelt de BDL, is er geen acute dreiging.

Binnenlandminister Alexander Dobrindt heeft donderdag aangekondigd de Duitse droneafweer uit te breiden.