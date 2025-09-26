SGP-kandidaat kan burgemeester worden, ziet af van Kamerzetel

KATWIJK (ANP) - Nathanaël Middelkoop van de SGP kan burgemeester van Katwijk worden. Hij is voorgedragen door de gemeenteraad. Middelkoop staat op plek vier van de kandidatenlijst van zijn partij voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat is mogelijk een verkiesbare plek.

De SGP laat vrijdag weten dat Middelkoop zal afzien van de Kamerzetel als hij verkozen zou worden. Volgens de gemeente Katwijk heeft Middelkoop "verklaard vol overtuiging voor Katwijk te kiezen".

De Kiesraad meldt dat Middelkoop zich in elk geval niet meer kan terugtrekken van de kandidatenlijst. Die is vorige week vastgesteld.

Wouter-Jan Vroegindeweij

De SGP heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer. Als daar een vierde zetel bij komt, schuift die door naar nummer vijf op de kandidatenlijst. Dit is Wouter-Jan Vroegindeweij, voorzitter van de SGP in Katwijk.

Middelkoop is 32 jaar oud. Momenteel is hij wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Urk. Hij wordt waarschijnlijk op 20 november beëdigd. Een week eerder is de installatie van de nieuwe Tweede Kamer.