Weer te veel mensen in Ter Apel, totale dwangsom nu half miljoen

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 9:59
anp260925084 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van donderdag op vrijdag 2050 asielzoekers geslapen. Voor de zesde dag op rij en voor de tiende keer deze maand komt het aantal boven de limiet van 2000 uit.
Daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weer een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. Het totale bedrag is nu opgelopen tot een half miljoen euro.
Het aantal asielzoekers schommelt de afgelopen dagen rond de 2050. Soms zit het er iets boven, soms iets eronder, maar het lukt het COA niet om onder het maximaal toegestane aantal uit te komen.
