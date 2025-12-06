ECONOMIE
Bondskanselier Merz belt met president Abbas voor bezoek Israël

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 12:02
anp061225067 1
BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft vlak voor een bezoek aan Jordanië en Israël president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit gebeld. Merz beklemtoonde daarbij volgens zijn woordvoerder dat Berlijn achter het vredesplan van president Donald Trump staat en dat hij verwelkomt dat de Palestijnse Autoriteit eraan meewerkt.
Merz drong er bij Abbas op aan dat de autoriteit snel hervormingen doorvoert. Dan kan de Palestijnse Autoriteit "in een naoorlogse orde" een constructieve rol spelen. Merz stelt, net als de meeste wereldleiders, dat er een tweestatenoplossing moet komen. Dat betekent een Palestijnse staat naast de Israëlische. Israël is fel tegenstander van dit idee.
Merz brengt dit weekend een bezoek aan Israël. Hij doet onderweg naar Israël ook kort Jordanië aan.
