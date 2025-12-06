ECONOMIE
5 manieren waarop microplastics mogelijk schadelijk zijn voor je hersenen

gezondheid
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 06 december 2025 om 12:25
supers stoppen met plastic en papieren zakjes groenten en fruit1677146727
We slikken ze zonder het te weten door: piepkleine plasticdeeltjes, afkomstig uit theezakjes, plastic snijplanken, synthetische truien en zelfs uit het stof dat door onze woonkamer dwarrelt. En volgens nieuw onderzoek kunnen die microplastics wel eens een veel donkerdere kant hebben dan we dachten.
Ze blijken namelijk via vijf routes schade aan te richten in ons brein en daarmee mogelijk bij te dragen aan ziekten zoals Alzheimer en Parkinson.
Wereldwijd leven ruim 57 miljoen mensen met dementie en dat aantal stijgt in rap tempo. Dat microplastics deze ziektes zouden kunnen verergeren of versnellen, is dan ook een zorgwekkend scenario.
Onderzoeker Kamal Dua van de University of Technology Sydney zegt het ronduit: volwassenen krijgen jaarlijks zo’n 250 gram microplastics binnen. Een heel bord vol. En hoewel het lichaam veel van die deeltjes weer afvoert, tonen studies aan dat een deel zich toch opstapelt in onze organen en zelfs in de hersenen.
De vijf wegen naar schade
Het internationale onderzoeksteam beschrijft vijf mechanismen waardoor microplastics schade in de hersenen kunnen veroorzaken:
  1. Ze activeren immuuncellen. Het brein ziet microplastics als indringers en zet de aanval in met ontstekingen tot gevolg.
  2. Ze veroorzaken oxidatieve stress. De deeltjes verhogen schadelijke zuurstofmoleculen en ondermijnen de antioxidanten die ons normaal beschermen.
  3. Ze maken de bloed-hersenbarrière lek. Hierdoor kunnen nog meer schadelijke stoffen binnendringen.
  4. Ze verstoren de mitochondriën. Minder energieproductie betekent: zwakkere hersencellen.
  5. Ze beschadigen neuronen zelf. En dat is precies het soort schade dat bij Alzheimer en Parkinson een hoofdrol speelt.
Volgens Dua versterken deze vijf processen elkaar, waardoor de schade aan hersenweefsel cumulatief toeneemt. Zo kan bijvoorbeeld de energietekort-situatie in cellen het ontstaan van Alzheimer-gerelateerde eiwitophopingen zoals beta-amyloïd en tau bevorderen. Ook Parkinson-specifieke processen, zoals het samenklonteren van α-Synucleïne, zouden door microplastics kunnen worden beïnvloed.
De onderzoekers benadrukken dat er nog geen sluitend bewijs is dat microplastics Alzheimer of Parkinson veroorzaken, maar de signalen zijn zorgelijk genoeg om nu al in actie te komen.
Daarom een aantal praktische tips om je blootstelling te verminderen:
  • Kies voor glas, staal of keramiek in plaats van plastic bakjes.
  • Gebruik houten snijplanken.
  • Was kleding aan de lucht, niet in de droger.
  • Ga voor natuurlijke vezels.
  • Minder bewerkte en verpakte producten eten scheelt écht.
Bron: Phys.org

