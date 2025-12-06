Erik de Zwart onderzoekt digitaal kanaal over treinen

HILVERSUM (ANP) - Erik de Zwart onderzoekt de mogelijkheden voor een digitaal televisiekanaal over treinen. Dat laat hij zaterdag aan het ANP weten. De Zwart voert hierover op dit moment gesprekken met kabelaars als Ziggo en KPN. Volgens de mediaondernemer blijkt uit een representatief onderzoek dat hij heeft gedaan dat twee op de drie Nederlanders hier interesse voor zouden hebben.

De Zwart initieerde eerder het videoplatform 24Trains.tv. Op dit platform staan duizenden filmpjes en items over treinen. "Ik merk dat er veel behoefte is aan slow-tv over treinen", zegt hij. "De fascinatie voor treinen en treinreizen wordt breed in dit land gedeeld. En er vallen per januari heel veel digitale kanalen weg. Ik denk dat de tijd rijp is voor een digitaal kanaal over treinen."

De mediaondernemer initieerde vrijdag ook een petitie om het programma Rail Away van de EO te redden. De EO kondigde deze week aan dat het programma wordt geschrapt door de bezuinigingen bij de NPO.