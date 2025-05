Bondskanselier Merz donderdag op bezoek bij Trump

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vliegt woensdagavond naar Washington om een bezoek te brengen aan de Amerikaanse president Donald Trump. De twee treffen elkaar voor het eerst sinds het aantreden van Merz.

Volgens regeringswoordvoerder Stefan Kornelius staat donderdag een gesprek in het Witte Huis op het programma en een gezamenlijke lunch. Aansluitend is er een persconferentie. Merz overnacht in het naastgelegen Blair House, wat geldt als een eer.

Onderwerpen van gesprek zijn naar verwachting de pogingen een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne, de reactie van de NAVO op de groeiende bedreigingen van buitenaf en de importheffingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Van groot belang zijn ook de toonzetting van het overleg en of er een goed contact ontstaat tussen beiden.

Trump en Merz spraken elkaar de afgelopen weken vier keer telefonisch, eenmaal persoonlijk en verder in gezelschap van andere Europese regeringsleiders.