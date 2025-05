Yates dankt Van Aert voor 'kers op de taart' in Giro

SESTRIÈRE (ANP) - Simon Yates gaat na de Vuelta in 2018 voor de tweede keer een grote ronde winnen. De 32-jarige Brit van Visma - Lease a Bike voerde zijn aanval op leider Isaac Del Toro uit op de Colle delle Finestre, de berg waar hij zeven jaar geleden de Giro verloor. "Vanaf dat de route bekend werd, heb ik eraan gedacht om dit hier te doen", vertelde de kopman van Visma - Lease a Bike in het flashinterview na de voorlaatste rit. In de slotetappe zondag in Rome moet hij alleen nog finishen.

"Ik ben nog steeds een beetje verbaasd dat het me gelukt is", keek hij terug op een rit waarin hij zijn concurrenten Del Toro uit Mexico en de Ecuadoraan Richard Carapaz met hulp van Wout van Aert op meer dan vijf minuten reed. "Ik voelde me goed, eigenlijk deze hele Giro al. Maar ik zag nooit het juiste moment om dat te laten zien. Dat vond ik vandaag. Met dank ook aan Wout en de rest van de ploeg. Het hele team heeft deze Giro geweldig gereden. Het optreden van Wout was de kers op de taart."