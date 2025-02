Bondskanselier Scholz vreest verdeling wereld door tarieven

AYLESBURY (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vreest dat de wereld met meer invoerrechten straks wordt opgedeeld en de wereldhandel schade wordt toegebracht. "De wereldwijde uitwisseling van handelswaar heeft zich als een van de grootste successen bewezen en die heeft welvaart bij ons allen mogelijk gemaakt."

Scholz sprak op bezoek bij de Britse premier Keir Starmer op diens buitenverblijf Chequers, circa 50 kilometer ten noordwesten van Londen.

Scholz doelde op de hoge invoerrechten waarmee de Amerikaanse president Donald Trump zich tegen import uit Canada, China en Mexico keert. In Trumps ogen voeren die landen een voor de VS schadelijk beleid en profiteren ze ondertussen rijkelijk van de Amerikaanse financiën en economie. Van alle goederen en diensten die de VS importeert, komt 43 procent uit de drie landen, het meeste uit Mexico.

Handelsoverschot

Maar de wereld mag volgens Scholz niet "door tolbarrières worden verdeeld". Trump heeft eerder ook de EU bedreigd, onder meer op basis van het grote handelsoverschot met de VS van een aantal EU-landen, vooral Duitsland. Dat wil zeggen dat die landen veel meer naar de VS exporteren dan uit de VS invoeren.

Gastheer Starmer zei dat hij vijf jaar na de Brexit een nieuwe start met Europa wil maken en de betrekkingen met de Bondsrepubliek verder wil verdiepen, maar hij wil geen terugkeer in de EU. Starmer wordt maandag als gast verwacht op een informele top van de regeringsleiders van de EU in Brussel waar ook de relatie met de VS op de agenda staat.